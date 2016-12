[CES 2017] Casque VR HTC devrait dévoiler la seconde version du Vive

Les casques VR sont la très grande tendance de l’année 2016 notamment grâce à la variété de chacun et toutes les possibilités qu’ils apportent pour permettre à leurs possesseurs d’entrer dans une réalité virtuelle. HTC s’est justement bien positionné et s’est imposé comme une référence sur le marché avec son premier casque VR, le Vive. Celui-ci propose une qualité d’image en HD et qui est surtout compatible avec le catalogue de jeux Steam et bien sûr le confort qu’il apporte lorsqu’il est positionné sur la tête.



Le fabricant devrait donc selon plusieurs sources lancer son nouveau casque avec deux améliorations majeures, à savoir le passage d’un affichage HD vers 2 écrans en 4K avec notamment un meilleur taux de rafraîchissement et, d’autre part, la possibilité d’utiliser le casque sans fil afin d’en améliorer son usage quotidien, et de rendre son installation plus simple. Ce fil qui reliait le casque au PC était d'ailleurs le principal point négatif du casque de HTC.



Toutefois, HTC devrait quand même poursuivre la commercialisation de la première version de casque VR Vive car son positionnement sur le marché reste difficile à cause de son prix assez élevé. La stratégie du groupe serait donc de proposer 2 versions, l’actuelle avec un prix plus accessible pour un public plus large et pour concurrencer le casque PlayStation VR et cette nouvelle version pour ceux qui recherchent le top et le haut de gamme.