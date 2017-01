CES 2017 : Lenovo annonce son casque VR sous Windows Holographic

Lenovo vient de présenter lors du CES son premier casque à réalité virtuelle. Encore à l'état de prototype, l’appareil utilisera la plateforme Windows Holographic de Microsoft. Des performances élevées pour un prix abordable sont annoncées.

Un casque plus léger que les autres



Comparé à ses concurrents le casque Lenovo devrait être bien plus petit, plus léger, plus ergonomique. En effet, il serait question de 350 grammes, quand le HTC Vive fait quant à lui 555 grammes. Il devrait avoir un design ergonomique et confortable inspiré du Playstation VR, utilisant comme ce dernier le même système de maintien de lentilles.



Une définition supérieure à l’Occulus Rift et au Vive est prévue, grâce aux deux écrans OLED de 1440 x 1440 pixels. En revanche, comme la machine n’est qu’au stade de prototype, il est encore difficile de parler de la qualité du rendu.



Aucune caméra supplémentaire ne devrait être nécessaire grâce à un système de tracking à 6 axes. Aucune manette ou autre contrôleur de mouvement ne semble prévu, Lenovo s’appuyant davantage sur la capacité d’autres constructeurs tiers à créer des accessoires compatibles avec la plateforme holographique de Windows.



Lenovo explique que, grâce à un mode de vue de “cinéma flottant”, toutes les applications du Windows Store seront accessibles et fonctionnelles. Certains logiciels d’HoloLens seront probablement convertis pour la plateforme. Quoiqu’il arrive, même sans ces derniers logiciels de projection optique, le casque de Lenovo possède deux caméras frontales, permettant l’utilisation de la réalité mixte.



Si aucune information n’a encore été donnée quant au nom de l’appareil et sa date de sortie exacte, on devrait pouvoir le trouver en magasin courant 2017 pour un prix situé entre 300 et 400 euros.