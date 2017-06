[Promo] Le Parrot Zik 2 à 150 € + crédit de 50 € sur carte Fnac

La Fnac propose actuellement le casque Zik 2.0 de Parrot avec une réduction intéressante de 25%, ce qui fait passer son prix de 200 à 150 €. En plus, si vous avez la carte d'adhérent Fnac, vous bénéficiez d'un crédit de 50 €. Le casque vous revient alors à seulement 100 €. Trois coloris sont disponibles : blanc, jaune et orange.

Le Zik est un casque Bluetooth/NFC, design et de type circum-aural, qui intègre une technologie de réduction de bruit très performante, qui vous permet de profiter de votre musique dans les meilleures conditions possible et ce même dans les endroits bruyants (comme les transports en commun). Une application permet de choisir entre 4 modes anti-bruit. Elle comprends également un égaliseur très précis qui adapte le rendu audio à vos préférence. En règle générale, le casque s'avère de bonne qualité, puisqu'il délivre une musique précise et bien chargée en basses.

Original, le Zik possède - sur son oreillette droite - une zone tactile, sur laquelle il suffit de faire glisser son index pou modifier le volume sonore, passer à la piste suivante ou prendre un appel téléphonique. De plus, un capteur arrête automatiquement la musique lorsque vous ôtez le casque de votre tête.

Enfin, le Zik 2 fonctionne avec une batterie qui assure une autonomie d'environ 6 heures. Il peut également fonctionner en mode filaire si l'énergie vient à manquer.

