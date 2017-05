[Promo] Le caque anti-bruit Plantronics Backbeat Pro+ à 139 €

Alors qu'il est généralement commercialisé aux alentours de 199 € en France, le site italien d'Amazon propose ce casque anti-bruit conçu par Plantronics à seulement 138,82 € (avec les frais de port).

Le Backbeat Pro+ se distingue du premier Backbeat Pro par son adaptateur USB Bluetooth, qui permet de l'utiliser depuis n'importe quel ordinateur. Pour le reste, on retrouve un design quelque peu massif. Pourtant, il s'avère confortable, avec ses larges oreillettes de type circum-aural, bien rembourrées, tout comme l'arceau.



Ce casque Bluetooth a l'originalité d'intégrer un système d'annulation des bruits ambiants, qui s'avère très efficace. Deux micros sont intégrés aux oreillettes afin de converser avec ses interlocuteurs dans les meilleures conditions possibles.



Outre le dispositif anti-bruit très efficace, le Backbeat Pro+ délivre un son d'excellente qualité, avec des basses affirmées. De plus, l'autonomie de la batterie est excellente, puisqu'elle assure environ 24 heures de fonctionnement.



Le casque est fourni avec une housse de transport et un câble audio, grâce auquel on peut écouter sa musique même si la batterie du casque est à plat.





