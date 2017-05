[Promo] Le casque anti-bruit Sennheiser PXC 550 à 307 €

Cet excellent casque Sennheiser anti-bruit est actuellement en vente à seulement 307,54 € sur le site allemand d'Amazon, ce qui est environ 23% de moins que le prix pratiqué en France (environ 399 €).



Lancé en fin d'année dernière, le PXC 550 est un modèle Bluetooth/NFC circum-aural fermé, dont les larges oreillettes s'avèrent très confortables, même après plusieurs heures d'écoute. Et pour en profiter pleinement, même dans les endroits bruyants, comme les transports en commun, il intègre un système de réduction de bruit actif, en plus de l'isolation passive inhérente à la forme et à la conception des oreillettes.



A l'instar des Parrot Zik, le PXC 550 est équipé de zones tactiles, sur lesquelles il suffit de tapoter ou de faire glisser son doigt pour activer les commandes courantes (lecture, pause, répondre à un appel, piste suivante et précédente).



Pour ce qui est de la qualité audio, avec ou sans fil, le son délivré s'avère de bonne qualité, chaud et ample. L'autonomie est d'environ 30 heures. Quand la batterie est totalement déchargée, il suffit de connecter un simple câble audio pour continuer à écouter sa musique. Le mode de réduction de bruit peut fonctionner aussi bien en Bluetooth qu'en mode filaire.

