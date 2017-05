[Promo] Le casque Bluetooth AKG K845BT à 109 €

Le site Vente Privée propose actuellement - et jusqu'au samedi 20 mai à 08h00 - ce casque Bluetooth/NFC AKG au prix bradé de 109 €, alors qu'il faut compter environ 250 € dans les autres boutiques en ligne.



Le K845BT est un casque au design sophistiqué. De plus, il s'avère à la fois robuste, avec un arceau en aluminium, et confortable, grâce à de larges oreillettes. Une de ces dernières regroupe quelques boutons, pour modifier le volume sonore ou décrocher/raccrocher lors d'un appel téléphonique.



Le K845BT offre une excellente qualité audio. les basses sont profondes et ne s'imposent pas trop par rapport aux médiums et aux aigus, qui bénéficient eux-même d'un traitement précis et équilibré. Le résultat final convient à de nombreux styles musicaux.



L'autonomie du casque en mode Bluetooth est d'environ 8 heures, ce qui est plutôt satisfaisant. Un port microUSB permet de recharger la batterie. Et pendant ce temps, vous pouvez toujours utiliser le K845BT en mode filaire.





