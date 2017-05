[Promo] Le casque Bluetooth Sennheiser HD 4.40 BT à 105 €

Alors qu'on le trouve en France aux alentours de 149 €, le site allemand d'Amazon propose ce casque Bluetooth récent signé Sennheiser à 105,63 € (avec les frais de port).



Le HD 4.40 BT est un casque Bluetooth fermé de type Circum-aural. Il est compatible NFC et Apt-X, ce qui est le gage d'une qualité optimale, si votre lecteur - votre smartphone par exemple - est lui aussi compatible avec ce standard. Avec des deux larges écouteurs, il s'avère très confortable et ne fatigue pas lors des écoutes prolongées. De plus, le casque est pliable afin de faciliter son rangement. Bon point, il est livré avec un câble audio (toujours pratique quand la batterie est à plat) et une housse de transport. L'autonomie (annoncée) de sa batterie est d'environ 25 heures.



Le HD 4.40 BT procure un son de bonne qualité. Ce dernier est toutefois plutôt naturellement chargé en basses, ce qui peut déplaire aux amateurs de son neutre, très bien équilibré. Mais les amateurs de rap ou de rock seront aux anges. Dans tous les cas, une application Sennheiser permet d'adapter le son à votre convenance, grâce à un égaliseur entièrement personnalisable.







