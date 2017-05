[Promo] Le Marshall Major II à 59,90 €

Avec le code promo C-PROMO19-40-1, Rue du Commerce vous offre une réduction de 40% sur ce casque Marshall. Ce dernier est proposé à seulement 59,90 €, au lieu de 99,90 € en temps normal.



Le Marshall Major II est un casque de type supra-aural, discret et doté d'oreillettes carrées. Il s'agit d'un modèle filaire. Son câble audio peut d'ailleurs être raccordé indifféremment à l'oreillette droite ou gauche. Mieux encore, si un de vos proches désire profiter de votre musique en même temps que vous, il peut connecter son casque au second connecteur jack 3,5 mm. D'autre part, le Major II est pliable, ce qui facilite son rangement.



Pour ce qui est des performances audio, le casque fait la part belle aux basses et aux médiums, ce qui ne déplaira pas aux amateurs de rock dans toutes ses déclinaisons. Bref, il offre tout ce qu'il faut pour profiter au mieux du chant, des guitares et de la basse.







