[Promo] Oculus Rift + Touch + 7 jeux + 100 € de crédit pour 658 €

La Fnac propose un pack intéressant pour qui désire se lancer dans les joies de la réalité virtuelle. Il comprend le casque Oculus Rift accompagné de ses deux manettes (Oculus Touch) pour 658 € (au lieu de 708 € sur le site officiel d'Oculus). En bonus, 7 jeux vous sont offerts (Lucky's tale, Toybox, Dragon's Front, Rift Robo Recall, Quill, Dead & Buried, Medium) et un crédit de 100 € vous est également proposé - jusqu'au 24 juin - pour étendre votre bibliothèque de jeux.

>>> Lire : Casque VR : quel casque de réalité virtuelle choisir ?



L'Oculus Rift est un casque de réalité virtuelle qui se connecte à votre PC. Il faut donc que les composants de ce dernier - et en particulier la carte graphique - soient suffisamment performants pour délivrer un affichage fluide, avec un taux de rafraîchissement optimal. Il faut également que la machine dispose de trois à quatre ports USB (3.0 de préférence).

>>> Lire : Oculus Rift DK2 : on craque (ou pas) pour le casque de réalité virtuelle



Le système d'affichage de l'Oculus Rift exploite un écran OLED de 2160 x 1200 pixels (soit 1080 x 1200 pixels pour chaque œil). Le dispositif audio intégré peut être ôté et remplacé par un autre de votre choix. En plus du casque et de ses manettes, le dispositif de réalité virtuelle fait appel à un capteur supplémentaire, chargé d'enregistrer les déplacements du casque.

>>> Retrouvez tous les bons plans de la rédaction

>>> Tom's Bons Plans est aussi sur Twitter !