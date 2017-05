[Promo] Le casque Sony MDR-1A à 99,00 €

Jusqu'à minuit, Amazon propose cet excellent casque filaire Sony à seulement 99 €, alors qu'on ne le trouve ailleurs qu'aux environs de 139 €. La réduction de 29% est donc très intéressante.



Le MDR-1A est un casque audio fermé de type circum-aural. Ses écouteurs sont très confortables et offrent une bonne isolation phonique passive. La principale caractéristique du MDR-1A est d'offrir un rendu audio particulièrement performant, adapté aux fichiers audio en haute définition (comme le Flac), c'est-à-dire ceux codés en 24 bits et 192 KHz (au lieu des traditionnels 16 bits/44,1 Hz). La précision de la musique est alors renforcée. Bien sûr, il faut que les fichiers soient lus par une source adaptée pour en bénéficier pleinement.

Dans tous les cas, la qualité audio délivrée par le MDR-1A est d'excellente facture. Bien équilibré, il fait la part belle à la fois aux basses robustes et aux aigus précis à souhait. Le casque est livré avec une housse de transport (les oreillettes pliables facilitent le rangement) ainsi que deux câbles de 1,2 m, dont un comportant un micro et une mini télécommande pour piloter la musique et prendre des appels téléphoniques.







>>> Lire : [Comparatif] Casques audio : quel est le meilleur ?