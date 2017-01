Après les vinyles, c'est le come-back des cassettes audio

Depuis quelques années, les vinyles font leur grand retour en force. L’année dernière, dans certains pays, les ventes de vinyles étaient même supérieures au téléchargement en ligne. Pourtant, le vinyle n’est pas le seul à faire son come-back puisque les cassettes audio semblent revenir également à la mode.



L’année 2016 a été une très bonne année pour les cassettes audio. D’après un rapport Nielsen, en 2016, 129 000 exemplaires se sont vendus. Cela reste très faible comparé aux ventes de vinyles (13,1 millions exemplaires) mais il s’agit tout de même d’une nette progression. En effet, en 2015, seulement 74 000 cassettes audio ont été vendues. L’augmentation des ventes de cassettes a été facilitée par Internet puisque 43% des ventes se sont faites en ligne. Les autres ventes se sont faites via des magasins de musique ou des détaillants.



L’engouement pour les cassettes audio a également été permis grâce aux maisons de production et aux artistes qui commandent de nouveau des rééditions. Parmi les meilleures ventes de cassettes, on note The Slim Shady d’Eminem, Purple Rain de Prince mais également la bande-son des Gardiens de la Galaxie et des titres de Justin Bieber.

