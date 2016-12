Cassini fait de superbes photos de Mimas, la lune de Saturne

Mimas entrerait-il en collision avec les anneaux de Saturne ? Un premier aperçu des photos envoyées par Cassini confirme cette hypothèse. Toutefois, il s’agit d’une illusion d’optique et en réalité, la lune se trouve à plus de 45 000 kilomètres de ces structures de glace.

L’Agence spatiale américaine a publié de nouveaux clichés capturés par la sonde Cassini qui est en orbite autour de Saturne depuis plus de 12 ans. Sur l’une d’elles, on constate que Mimas fonce vers les célèbres anneaux de la planète géante. Cependant, la réalité est largement différente. Le satelitte est localisé à plus de 40 000 kilomètres et on peut dire que le vaisseau spatial a réussi une très jolie photo.

Cassini continue à envoyer de belles images de Saturne

Lorsqu’ils ont commenté les images, les responsables de la NASA ont précisé l’existence d’ « un lien fort entre la lune glacée et les anneaux de Saturne. Ils sont reliés par la gravité et cette connexion influence leur déplacement ». Même si le diamètre de Mimas mesure moins de 400 kilomètres, il crée des ondulations au sein des structures gravitant autour de la planète gazeuse. Cette perturbation sépare les anneaux A et B et ce phénomène fut baptisé la Division Cassini.

Cette image était prise le 23 octobre à une distance de 183.000 kilomètres, l'échelle est d’un kilomètre par pixel.

