Catspad, ou la gamelle connectée pour votre chat

La jeune entreprise française Catspad a présenté une gamelle connectée au CES de Las Vegas. Ce projet permet de réguler l’alimentation des félins, afin d’éviter qu’ils se retrouvent en situation de surpoids.



Cette idée découle du constat qu’un « chat mange par petites quantités 10 à 15 fois par jour. En vivant avec nous, il ne sait plus se rationner et a tendance à engloutir ses croquettes », avance Catspad. Sa gamelle change la donne en rationnant la distribution de croquettes afin de suivre une alimentation en accord avec le cycle du chat.

L’utilisateur n’a qu’à télécharger l’application idoine sur son smartphone ou sa tablette puis indiquer l’âge et le poids de son animal de compagnie. La gamelle détermine alors automatiquement la dose de nourriture journalière qu’elle doit délivrer. Outre un bac à croquettes, l’appareil intègre également d’une fontaine à eau toujours fraîche. Brice Cavelier, cofondateur de la start-up toulousaine, explique qu’elle « n’est pas là seulement pour faire joli. Il faut savoir que le chat préfère boire de l’eau en mouvement, car il la perçoit mieux plutôt qu’une eau stagnante. En outre, il préfère une eau fraîche. »



L’application peut prendre en charge un ou plusieurs chats. Ils sont alors identifiés par leur collier ou via leur puce. La gamelle se comporte alors en conséquence.



Sa sortie est prévue pour juin 2017. Elle sera alors vendue 299 €. Néanmoins, il est encore possible jusqu’au 4 février de l’acquérir au tarif préférentiel de 219 € via sa campagne Kickstarter.