CES 2017 : on dresse le bilan

Comme chaque année, la ville de Las Vegas est devenue le temple des innovations high-tech durant quelques jours, à l'occasion du CES (Consumer Electronics Show). Et comme chaque année, on a pu y voir des centaines de nouveaux produits, tantôt sur le point d'être commercialisés, tantôt à l'état de projet. La rédaction de Tom's Guide était sur place et a pu voir en démonstration des objets connectés, de nouveaux PC, des robots de plus en plus intelligents ou des véhicules totalement autonomes. Voilà donc un petit bilan sur tout ce qu'il faut retenir de cette édition 2017, qui nous a réservée quelques très belles surprises... Et quelques déceptions !