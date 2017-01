Ces drôles de chaussures sont spécialement conçues pour la VR

Beaucoup de gadgets font actuellement parler d’eux au et devraient être détaillés pendant le CES 2017 (Consumer Electronic Show). Parmi eux, figurent les VR shoes, ou VR boots.



En effet, Cerevo, une entreprise japonaise spécialisée dans la fabrication d’objets électroniques, a commencé la conception d’une paire de chaussures et de gants (nommés Taclim) adaptés à la réalité virtuelle grâce à des capteurs tactiles intégrés. Taclim permettrait à ses utilisateurs de littéralement se mettre dans les chaussures de leur avatar virtuel. Ainsi, le joueur pourra ressentir les variations de terrain sur lequel il marche, une sensation différente dans un désert, une prairie, l’eau ou encore la neige.



L’appareil réagit aussi selon les mouvements de celui qui l’utilise pour un contrôle plus poussé du personnage. Cela induit des expériences virtuelles comme marcher sur des surfaces différentes, donner des coups de pieds ou glisser, tout en ressentant l’impact de ces différentes actions traduites physiquement, notamment par différentes vibrations.



Ces sensations haptiques sont rendues possibles par l’implémentation d’un total de 8 capteurs tactiles fabriqués par Nidec Seimitsu Corporation. Trois de ces capteurs sont placés dans chaque chaussure et 1 dans chaque gant.



Encore au stade de prototype, Taclim serait attendu pour la deuxième moitié de l’année et serait plutôt destiné au marché business, par exemple des entreprises de divertissement. Quant au prix de cet étrange accessoire, il devrait se se situer entre 1000 et 1500 euros.