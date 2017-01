[CES] Le projet Ariana de Razer transforme le salon en salle de jeu 

Le projet Ariana n’en est qu’au stade « d’idée » selon son concepteur Razer, mais une idée qui pourrait bien prendre la forme de projet et voir le jour si le développement et les tests se confirment. Cette idée est simple : diffuser dans toute la pièce ce que vous êtes censés voir à l’écran pour une expérience de joueur unique. Comment ? Avec un projecteur Razer équipé d’une lentille fisheye et d’un processeur puissant qui analyserait et projetterait en temps réel l’expérience de jeu. Le but étant donc tout simplement d’étendre au maximum l’écran sur les murs !

Project Ariana | Razer @ CES 2017

Pour cela, le système est équipé de deux caméras 3D qui vont analyser l’environnement de la pièce et son relief (les murs, les chaises, les fauteuils, les étagères, les coussins et canapés, etc.) afin de calibrer et adapter la diffusion pour que celle-ci soit parfaite. Inutile donc de configurer une pièce spécifiquement dédiée à une large diffusion de vos jeux vidéo.



Il reste donc à voir si Razer va poursuivre cette expérimentation jusqu’à sa commercialisation et à quel prix.