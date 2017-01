CES 2017 : LG lance 3 nouveaux téléviseurs à technologie Nano Cell

Trois des nouveaux modèles de téléviseurs LG (SJ8000, SJ8500, et SJ9500) devraient intégrer la nouvelle technologie Nano cell, c’est-à-dire des particules d’un nanomètre de diamètre réparties uniformément sur l’écran (un peu comme l’écran Quantum Dot de chez Samsung). Ainsi il sera possible de garder 95% des couleurs sur un angle de 60°. Les nanoparticules devraient aussi réduire les effets de brillance intempestifs en environnement très lumineux.



De plus ces smartTV seront compatibles avec une variété de technologie HDR comme Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log Gamma et l’Advanced HDR de chez Technicolor. Aucune inquiétude ne devrait donc se faire question de compatibilités. Comme la plupart des autres Téléviseurs “intelligents”, ces modèles super UHD auront pour système d’exploitation la dernière version du WebOS de chez LG.



WebOS 3.5 disposera d’une fonctionnalité similaire à l’Amazon X-Ray, permettant aux spectateurs d’avoir des informations sur les acteurs, réalisateurs et autres personnages des films à l’écran, en un bouton. Plus d’informations sur les prix et dates de sortie à venir. Une réaction de la part des marques concurrentes est aussi à prévoir.