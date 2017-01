[CES] Nvidia présente Xavier, un ordinateur de bord plus fort que les autres

Lors d’une de ses conférences au CES 2017, le PDG de Nvidia Jen-Hsun Huang a annoncé une nouvelle technologie basée sur l’intelligence artificielle ayant pour but de transformer une voiture en vrai robot indépendant.



En Effet, Nvidia a teasé son super ordinateur pour voiture autonome : Xavier. Il sera équipé d’un GPU 512-core Volta et d’une intelligence artificielle capable d’apprendre à conduire en observant la conduite humaine. Pour faire sa démonstration, Nvidia a installé Xavier dans une Lincoln nommée BB8 et l’a laissé trouver son chemin dans les rues de la baie de San Francisco.

NVIDIA Self-Driving Car Demo at CES 2017

Librement inspiré de Star Wars, le véhicule se démarque grâce à sa capacité d’observation très poussée et la possibilité d’apprendre de ces observations, le tout appuyé par une base de données de cartes HD sur le cloud. D’après Jen Hsun Huang, cela permettra à la voiture de s’adapter constamment dans un monde changeant, en apprenant des astuces de conduite en fonction de son environnement.



Plusieurs versions du prototype ont déjà été testées, mais la dernière en date semble vraiment faire ses preuves. Dans le package Xavier sera aussi compris un copilote surveillant la conduite de son utilisateur, afin de l’assister, grâce à différents capteurs.



Une Audi Q7, avec un niveau d’autonomie jamais vu encore, embarquant l’intelligence artificielle de Nvidia devrait voir le jour d’ici 2020.