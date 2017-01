[CES] Dell XPS27 : un tout-en-un puissant doté de 10 haut-parleurs

Dell avait une idée en tête en lançant sa nouvelle version du XPS 27, un ordinateur tout-en-un… mais vraiment tout-en-un, c’est-à-dire que désormais vous n’aurez plus besoin d’acheter un système sonore externe si c’est un paramètre important dans l’utilisation de votre PC au quotidien. L’ordinateur, l’écran et maintenant le son (du vrai son) sont tous rassemblés.

Un système audio intégré qui fait de lui un PC unique

Le nouveau Dell XPS 27 dispose donc de 10 haut-parleurs : 6 sont frontaux dont 4 qui prennent en charge la gestion de la basse et des moyennes fréquences et 2 tweeters sont placés aux deux extrémités afin de mieux gérer les hautes fréquences. 2 unités sont placées sur le bas de l’écran qui font office de caisson de basses et 2 membranes passives. Vous serez donc assuré d’avoir une véritable machine complète pour profiter au maximum en image et son de votre musique, vos films et vos jeux vidéo.

Une configuration technique puissante

Concernant le système du XPS 27, celui-ci est doté d’un écran tactile 17 pouces à 3840 x 2160 de définition. Son processeur est un très bon Intel Core i7-6700 à 4 GHz de 6ème génération ou vous pouvez opter pour la configuration i5-6400 à 3,3 GHz et, au niveau graphique, vous aurez le choix entre une carte AMD R9 M470X ou meilleure avec l’AMD R9 M485X. Attention, car ce PC n’est pas non plus destiné au gaming avec des jeux hyper gourmands.



Enfin, du côté de la mémoire et du stockage, le XPS 27 dispose de 32Go de RAM et 2 To de disque dur ou 1 To en SSD si vous préférez. Et bien entendu 5 ports USB, un port USB-C, une sortie HDMI et un port Ethernet.

Pas de Stylet à la grande surprise

Seule limite étonnante relevée, le XPS 27 n’a pas de stylet intégrer alors qu’il propose une configuration avec écran tactile ! Ce serait pourtant très pratique pour les artistes, les designers et tout utilisateur nécessitant l’utilisation d’un stylet surtout que son écran est inclinable à 100% comme le Windows Surface Studio de Microsoft. C’est dommage.



Le Dell XPS 27 est disponible à présent et à un prix de départ d’environ 1400 euros dans sa configuration minimale.