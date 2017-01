[CES] : Le ZTE Blade V8 Pro se dévoile avant l'heure

Pour sa conférence au CES 2017 qui devrait débuter dans quelques heures, ZTE devrait annoncer deux nouveaux smartphones. L'existence du ZTE V8 devrait donc être confirmée. Il serait doté d’un double capteur photo, un écran de 5,2 pouces Full HD, Snapdragon 435 et 32 GO de stockage interne pour 3 Go de RAM.



Et une variante plus grande et plus puissante, le ZTE Blade V8 Pro, vient de fuiter.



Les caractéristiques de ce nouveau téléphone devraient être les suivantes :

Un écran 5.5″ 1080p

Une vitre 2.5D Gorilla Glass 3

Une puce Snapdragon 625

3GB de RAM

32GB de stockage

Une double caméra de 13MP

Une caméra frontale de 8MP

Une batterie 3,140 mAh

Android 6.0 Marshmallow

Un prix d’environ 220 euros serait estimé pour ce mobile de 185 grammes, ce qui le mettrait en concurrence directe avec le nouveau Honor 6X. Les flous devrait s'éclaircir d’ici peu lors de la conférence imminente de ZTE au CES.