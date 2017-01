[CES] LG va présenter des réfrigérateurs intelligents sous webOS

Le CES de Las Vegas est l’endroit incontournable chaque année pour découvrir les nouvelles innovations des grands acteurs de l’électronique. Comme à son habitude, la rédaction de Tom's Guide y sera mais avant notre voyage dans le Nevada, les premières infos nous parviennent déjà. En effet, LG, également présent dans le domaine de l’électroménager dont il est l’un des leaders, prévoit de faire du bruit lors du salon high-tech. Et il va inaugurer l'événement avec des réfrigérateurs intelligents qui tourneront sous webOS.



Pour rappel, webOS avait été développé à l’époque par l’entreprise Palm qui fabriquait des smartphones afin de concurrencer les systèmes d’exploitation les plus connus comme Android ou même Apple avec iOS, mais n’a jamais rencontré le succès espéré face à eux et est ainsi passé sous licence libre.

Votre "frigo" vous le voulez avec WebOS ou Tizen ?

La concurrence est rude en électroménager surtout avec Samsung qui innove en permanence en termes de design et technologie embarquée et qui va d’ailleurs proposer ses réfrigérateurs sous Tizen. Les équipements électroménagers vont donc forcément devenir des objets connectés et faire ses courses directement sur un écran de frigo deviendra un jour quelque chose de tout à fait normal.



Mais ces fabricants vont quand même devoir convaincre de l’intérêt d’avancer si vite dans l’électronique embarquée toujours plus connectée et surtout rassurer les consommateurs que si le système tombe en panne, cela n’aura pas de conséquences sur le fonctionnement des réfrigérateurs eux-mêmes.