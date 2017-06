Vous aimez votre chat/chien ? Offrez lui une armure de Samurai

La société Samurai Age, basée au Japon, s’est fait un nom avec ses armures miniatures de Samurai. Après avoir proposé des modèles pour les poupées et les bouteilles de saké, elle s’adresse maintenant aux personnes qui possèdent des animaux de compagnie.

Que ce soit un chien ou un chat, Samurai Age propose différents types d’armures qui restent assez légers à porter pour les animaux. En effet, l’entreprise utilise un matériau composé de résine de mousse et de polyuréthane. Quatre couleurs sont disponibles alors que le prix varie de 128 $, pour le modèle de petite taille en rouge, à 150 $, pour la grande version aux couleurs dorées. Ces modèles concernent surtout les chats et les chiens de petite taille. Pour les animaux beaucoup plus grands, la société confectionne d’autres armures personnalisées avec un tarif qui s’adapte en conséquence.

Samurai Age gère les commandes internationales, mais il est assez difficile de se retrouver sur le site de l’entreprise pour les non-initiés au Japonais. Les armures de Samurai Age pourraient bien connaître le succès au Japon où de nombreux habitants adoptent un chien ou un chat.

