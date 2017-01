Des chercheurs développent l’ « hydrogène métallique », une nouvelle substance unique au monde

Des chercheurs de la Harvard university ont fait une nouvelle découverte en développant une nouvelle substance. Afin de développer cette substance, ils ont notamment transformé l’hydrogène en métal.



La nouvelle substance porte le nom d’"hydrogène métallique". D’après les chercheurs dirigés par Isaac Silvera, il s’agirait d’une substance unique au monde et qui n’a jamais existé auparavant.



Pour obtenir cet « hydrogène métallique », les scientifiques ont compressé un échantillon d’hydrogène sous 35 500 tonnes par mètre carré. C’est sous une pression extrême que l’hydrogène se transforme alors en hydrogène atomique qui prend la forme de métal.



L’ « hydrogène métallique » posséderait de nombreux avantages. Il s’agirait d’un superconducteur qui ne présente aucune résistance et qui fonctionne à température ambiante. À l’inverse, d’autres matériaux superconducteurs requièrent quant à eux, un certain seuil de température à atteindre. La nouvelle substance pourrait être ainsi utilisée dans les trains ou les smartphones.

>>>>>>>> Lire aussi : Des chercheurs mettent au point une batterie anti-incendie