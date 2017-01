La Chine met en place une loi pour contrôler les magasins d'applications

Vendredi dernier, la Cyberspace Administration of China, l'organisme de régulation de l'Internet chinois, a officiellement publié la nouvelle sur son site. Désormais, les magasins d’applications seront obligés de s’enregistrer auprès du gouvernement chinois. Cette nouvelle loi a été pensée dans le but de "protéger les utilisateurs".

Cette loi qui a été votée l’année dernière, prend effet aujourd’hui, lundi 16 janvier. Ce nouveau règlement permettra d’avoir plus de contrôle sur certaines applications qui ont tendance à profiter du manque de sécurité sur les magasins d'applications. Il permettrait également de minimiser les risques de troubles contre la sécurité nationale du pays, des consommateurs et de l’ordre social.

Apple et Alibaba possèdent leurs propres magasins d’application en Chine. Néanmoins,Google Play étant bloqué, de nombreux magasins tiers d’applications Android se sont développés. Alors qu’Apple et Alibaba ont mis en place un règlement, ce n’est pas le cas de ces magasins tiers. Ce sont ces derniers qui sont notamment visés par la nouvelle loi, car ils présentent plus de risques en termes de sécurité.

Si la Chine met en avant cette nouvelle loi pour protéger les consommateurs chinois, d’après le New York Times, elle pourrait également servir à avoir plus de contrôle sur l’information.

