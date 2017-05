La Chine veut créer son propre Wikipédia

Wikipedia est devenu l'indispensable remplaçant notre bonne vieille encyclopédie. On l’utilise dès que l’on recherche des informations concernant un pays, une personnalité, etc. Les Chinois n’ont cependant pas cette chance, car depuis 2004, Wikipédia est simplement censuré dans tout le pays.

Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que la Chine veut créer sa propre version de Wikipédia. D’après certaines sources, le gouvernement serait en train de constituer une équipe de 20 000 professeurs et universitaires afin de développer sa propre encyclopédie en ligne.

Le Wikipédia chinois devrait être disponible à l’ensemble des utilisateurs en 2018 et contiendra 300 000 entrées. Il mettra en ligne des informations en ce qui concerne les avancées chinoises en termes de science et de technologie. Le projet sera dirigé par Yang Muzhi qui a déclaré que le but n’était pas de copier Wikipédia, mais bien de proposer une version améliorée.



