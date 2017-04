Google pourrait lancer son propre adblocker dans Chrome

Après Apple qui propose, depuis iOS 9, la possibilité de bloquer les publicités, ce pourrait être au tour d’un autre acteur majeur du mobile de s’y mettre : Google. D'après le Wall Street Journal, Chrome pourrait intégrer prochainement un outil de blocage de la publicité, sur mobile comme sur PC.



Alors que Google est aujourd’hui la principale régie publicitaire dans le monde, la firme de Mountain View pourrait étonner dans les prochaines semaines en proposant son propre outil de blocage de la publicité, concurrent de services comme Adblock ou Adblock Plus. Selon les informations du Wall Street Journal, une future version de Chrome, prévue pour dans les prochaines semaines, intégrerait en effet d’office un service de blocage de la publicité. « La fonction de blocage de la publicité, qui serait activée par défaut dans Chrome, filtrerait certaines publicités réputées fournir de mauvaises expériences aux utilisateurs lorsqu’ils naviguent sur Internet », affirme le quotidien financier.



On ignore encore quel type de publicité serait bloqué par Google, mais il y a fort à parier que cela ne concernera pas les formats vendus par Adsense, sa régie publicitaire interne. Logiquement, la fonctionnalité devrait filtrer les publicités les plus gênantes comme les vidéos qui se lancent automatiquement ou les publicités interstitielles, qui s’affichent en plein écran sur mobile.



Pour Google, il s’agirait également de proposer, pour la première fois, nativement sur Android, un service de blocage de la publicité. Adblock Plus avait bien proposé une application il y a quelques années, mais celle-ci avait alors été supprimée par Google du Play Store, la firme de Mountain View refusant alors les bloqueurs de publicité sur sa boutique d’applications.