Chrome : des notifications Youtube dans la barre de navigation ?

Bien utile pour certains, et probablement moins pour ceux utilisant peu leur compte Google+, une nouvelle icône, sur le coin supérieur droit, de Google Chrome permet à présent de faire défiler des notifications concernant votre compte. D’après Google Operating Système, un blog d’actualité concernant Google, il se pourrait que l’entreprise précédemment nommée utilise plutôt cette fonctionnalité pour les notifications de vidéo YouTube dans un avenir proche.

Comment ça marche ?

Ainsi, si vous êtes abonnés à une ou plusieurs chaînes YouTube, au lieu de recevoir des infos relatives à votre compte, vous recevrez des infos concernant vos abonnements vidéos via la barre de navigation. Il faudra bien entendu activer les notifications pour les chaînes dont vous souhaitez recevoir des nouvelles pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité.



Le projet étant encore expérimental, aucune date d’implémentation de ces changements n’est encore connue. Selon Google Operating System, si l’on n'apprécie pas cette nouveauté, il est toujours possible de supprimer les cookies YouTube du navigateur et de ne pas se servir de l’icône et de ses annotations déroulantes. Le futur nous dira si ce changement apportera une utilité plus intéressante de façon homogène pour tous les utilisateurs du navigateur de Google.