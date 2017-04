Chrome VR est maintenant compatible avec les Google Cardboard

Google a dévoilé la version finale de son navigateur Chrome en février après une version bêta qui introduisait déjà plusieurs fonctionnalités. Chrome gère désormais le WebVR, une interface de programmation (API) pour la réalité virtuelle. Elle ouvre la voie à une expérience immersive simplement à partir du navigateur web. Il n’est plus nécessaire de télécharger une application spéciale. Cependant, la première implémentation du WebVR touchait exclusivement les téléphones compatibles Daydream et le casque VR Daydream.



Maintenant, Google étend la fonctionnalité à Cardboard, son propre casque de réalité virtuelle en carton qui est proposé à 2,55 €. Tout utilisateur ayant un smartphone Android pourra ainsi lancer des applications WebVR à partir de leur appareil en utilisant le casque Cardboard. Cette décision du géant de l’internet semble indiquer qu'il n’est pas prêt à abandonner son casque en carton malgré une bibliothèque d’application VR assez réduite. Comme c'est souvent le cas, les utilisateurs d’iOS ne peuvent pas encore profiter de la fonctionnalité malgré le fait qu'ils sont les plus nombreux à utiliser Cardboard.



La technologie WebVR n’en est encore qu’à ses premiers pas. Elle présente plusieurs difficultés aux développeurs avec les différents exports nécessaires selon le casque de réalité virtuelle cible. Mais plusieurs solutions commencent à faire leur apparition comme celle de Mozilla qui veut faciliter le développement avec une librairie JavaScript nommée A-Frame.