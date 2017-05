Windows : Chrome passe automatiquement de 32 à 64 bits

Sous Windows, les utilisateurs de la version 32 bits de Chrome vont automatiquement basculer vers la version 64 bits, si leur matériel le leur permet.



C’est via une mise à jour mineure que Google pousse cette automatisation de migration. Elle ne s’effectuera que si un Windows 64 bits est installée sur la machine et que celle-ci profite au minimum de 4 Go de mémoire vive.



Déployée en 2014, la version 64 bits de Chrome améliore les performances graphiques du navigateur, notamment via une meilleure gestion de la mémoire, mais peaufine aussi ses règles de sécurité. D’ailleurs, référencée sous le numéro 58.0.3029.96, la mise à jour actuelle apporte également quelques modifications de sécurité.



La version 32 bits de Chrome demeure toujours disponible depuis le site de Google Chrome.

>>> Télécharger Chrome pour Windows