[CES] Les nouveaux Chromebook de Samsung adoptent le stylet

Pour concurrencer et répondre à l’offre d’Apple et de Windows avec leur iPad Pro et Surface Pro, Samsung a voulu se distinguer d’eux en proposant non pas un, mais deux Chromebooks (qui tournent donc sous ChromeOS) censés répondre aux besoins basiques de chaque internaute. Le premier s’appelle le Chromebook Plus et le second le Chromebook Pro. La seule différence qu’il y a entre ces deux est le processeur utilisé : le Chromebook Plus possède un ARM quand le Chromebook Pro intègre un Intel Core M3, plus puissant.



Concernant la configuration commune, les deux Chromebooks sont compatibles avec les applications Android et ont un écran de 12.3 pouces avec un affichage LED de 2400 x 1600 pixels. Une mémoire vive de 4GB, 2 ports USB-C, une sortie vidéo 4K, une fente pour les cartes MicroSD et une capacité de stockage de 32GB. D’autre part, comme la plupart des hybrides, l’écran des Chromebooks est rotatif à 360° afin de lui permettre de passer de la configuration d’ordinateur portable à tablette.

Un stylet qui fait la différence

Mais la nouveauté principale des Chromebooks de Samsung est le stylet intégré qui va permettre de faire encore plus de choses à l’écran en écriture. Vous pourrez ainsi prendre des notes sur l’application Google Keep ou entreprendre tous types d’actions manuscrites. Ce stylet est également « connecté » au Chromebook, car dès que vous le sortez de son emplacement, un menu s'affiche automatiquement à l’écran pour vous proposer des actions. Vous pourrez notamment faire des captures d’écran, des sélections à l’écran et bien d’autres fonctions toujours via ce stylet.



Le Chromebook Plus doit être disponible aux USA à partir de février 2017 à un prix d’environ 430 euros et le grand frère, le Chromebook Pro doit arriver plus tard cette année à un prix plus élevé, mais l’information n’a pas encore été transmise. Quant à une sortie européenne, elle est peu probable.