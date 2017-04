Les applications Android débarquent sur plus de 80 Chromebooks

Permettre l’exécution d’applications Android sur les ChromeBook, c’est l’une des annonces majeures de Google lors de sa conférence pour les développeurs en juin 2014. Après quelques applications Android sur Chrome Web Store, la firme de Mountain View est allée plus loin en intégrant le Play Store aux ChromeBook. Cependant, les appareils concernés étaient limités au nombre de six. Désormais, Google va porter ce chiffre à plus de 80 ordinateur compatibles.

Ces machines rejoindront ainsi les ChromeBook Plus, ChromeBook Pro, ChromeBook 2 et ChromeBook 3 de Samsung. La majeure partie des 80 nouveaux périphériques sont dans la liste d’attente de Google. En effet, l’entreprise américaine n’a donné aucune date quant au début du support. Pour consulter la liste, il faut aller sur cette page web de Google. On retrouve des constructeurs comme Acer, Asus, Dell ou Lenovo. Leurs machines ont répondu aux critères imposés par Google qui étendra plus tard cette liste à d’autres appareils.

Si les ChromeBook offraient à l’origine des fonctionnalités limitées, la compatibilité avec les applications Android donne un nouvel intérêt au système d’exploitation Chrome OS de Google. Les utilisateurs concernés n'auront qu'à utiliser une version supérieure à Chrome OS 53 pour pouvoir télécharger des applications sur Google Play Store.