[CES] Voici la Chrysler Portal : concept car électrique et autonome

Fiat Chrysler profite du CES 2017 pour dévoiler le Portal, son nouveau concept-car. Entièrement électrique et doté d’un système de conduite autonome, ce minivan est destiné à un usage familial. Apparemment, son nom provient de ses portes qui coulissent comme celles d'un ascenseur.

Selon les précisions fournies par le constructeur, cette voiture serait un « troisième espace familiale » après la maison et le bureau. Avec une charge pleine, ses batteries lui assureraient une autonomie de 400 kilomètres. De plus, grâce à l’utilisation de la technologie DC Fast Charge, une recharge de 20 minutes suffirait pour parcourir plus de 200 kilomètres.

Portal utiliserait une technologie de reconnaissance faciale

Fiat Chrysler installerait aussi plusieurs fonctionnalités high-tech comme un logiciel de conduite autonome et la technologie «vehicle-to-infrastructure communication » qui permettrait à la voiture d’interagir avec les installations présentes sur la route. Par ailleurs, les passagers bénéficieraient de caméras intérieures et d’un système audio individuel où chacun pourrait écouter sa propre musique.

Enfin, la Portal serait équipée d’un système de reconnaissance faciale et vocale. Ainsi, elle serait en mesure d’adapter les différents paramètres comme l’éclairage, la destination ainsi que la playlist en fonction de celui qui se trouve derrière les commandes.

>>> Lire aussi : Waymo : les voitures autonomes Chrysler-Google prennent la route