Netflix vs CanalPlay vs OCS vs Amazon : qui a le meilleur service de SVoD ?

Netflix, CanalPlay, OCS, Amazon, SFR... Les services de SVoD sont de plus en plus nombreux, et chacun y va de son offre promotionnelle et de ses propres productions. En conséquence, il devient de plus en plus difficile de savoir quel service sélectionner en fonction de ses finances, de ses usages et de ses goûts. Pour vous aider à y voir plus clair, nous les avons tous testés pendant plusieurs semaines. Prix, mise en place, visionnage hors ligne, gestion du multicompte et surtout type de contenu, nous avons pris en compte tous les facteurs possibles pour vous aider à faire le meilleur choix.



>> Netflix, CanalPlay, OCS, Amazon : quel est le meilleur service pour les films et les séries ?