Cette voiture volante pourrait être mise en circulation dès 2022

Metro Skyway, une filiale du groupe israélien Urban Aeronautics, vient de présenter son prototype de voiture volante (VTOL pour Vertical Take-Off and Landing), la CityHawk pouvant accueillir jusqu’à quatre passagers et pense pouvoir la mettre en circulation pour 2022.



Prévue pour fonctionner à l’énergie verte, cette voiture volante commencera par utiliser du kérosène comme énergie pour faire tourner ses hélices mais finira à terme par utiliser de l’hydrogène quand la technologie le permettra (dans un souci de sécurité en cas de crash). Pour pouvoir voler, le véhicule utilisera la technique mise au point par l’entreprise qui consiste à intégrer les rotors dans le fuselage.



Ce projet est pris au sérieux et ce n’est pas une nouvelle idée de voiture volante qui ne verra jamais le jour. Urban Aeronautics travaille justement sur le développement de la Cityhawk depuis 10 ans et des tests de fonctionnement sont d’ailleurs en cours sur une base aérienne dans le nord d’Israël avec un prototype identique sans pilote nommé Cormorant.

Cormorant UAV Flight Test, March 2017 (including autonomous landing on a marker)



Le Cormorant a la capacité de voler de bâtiment en bâtiment et passer sous les lignes électriques, pouvant atteindre la vitesse de 185 km/h et rester en vol pendant une heure tout en portant une charge de 500 kg. Metro Skyways espère ainsi ajouter ces bonnes performances à la CityHawk.



Certes les voitures volantes n’existent pas encore mais le groupe a bon espoir que la CityHawk pourra être compatible avec les règlementations aériennes et routières américaine et européenne dans les années à venir. Airbus va d’ailleurs cette semaine tenir une conférence à Washington sur la Mobilité Aérienne et Urbaine et Uber rassemble des experts cette semaine à Dallas pour évoquer la création du premier réseau de véhicules aériens à la demande.