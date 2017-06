Les claviers BÉPOÈ pourraient remplacer nos claviers AZERTY

L’Association Française de Normalisation (AFNOR) vient de lancer une large consultation auprès des Français pour savoir s’il faut changer le type de clavier qu'ils utilisent au quotidien.



Actuellement, nous utilisons tous des claviers AZERTY, dont les touches ont été disposées pour nous permettre de taper nos textes de façon efficace. Ce type de clavier intègre aussi les lettres avec des accents comme le “é”, le “è” ou le “à”, pour ne citer qu’eux. Récemment une étude très sérieuse a estimé que si les touches étaient placées de façon vraiment différente, nous pourrions taper bien plus rapidement et ainsi gagner un temps précieux. Ce nouveau type de clavier s’appelle le clavier BÉPOÈ (voir comparaison dans l'image ci-dessus).



Ce sont des spécialistes linguistiques français et des médecins qui ont élaboré ce clavier et, selon eux, le clavier BÉPOÈ permettrait de pouvoir écrire plus facilement tout en générant moins de fatigue pour les doigts et les articulations.



La consultation à laquelle vous pouvez participer est disponible sur le site de l’AFNOR et se terminera le 9 juillet prochain. Le résultat sera dévoilé le 12 juillet.