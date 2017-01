[CES] Kingston lance une clé USB de 2 To, oui DEUX TO

Un espace de stockage hors norme

La clé USB de 2TB permet aux utilisateurs de stocker jusqu’à 70 heures de vidéo 4K. L’aspect extérieur bénéficie d’un design métallique avec l’alliage de zinc qui la préserve contre les chocs mécaniques. Sa petite taille et sa performance offrent ainsi aux professionnels une solution pratique pour transporter et stocker de grandes quantités de données.

« Chez Kingston, nous poussons les limites de ce qui est possible », a déclaré Jean Wong, directeur commercial de Kingston Digital. « Avec le DataTraveler Ultimate GT, nous permettons aux utilisateurs d’augmenter leur mobilité de stockage de données dans un accessoire de forme très gérable. Il s'agit d'une excellente suite à notre disque 1 To lancé en 2013 et en doublant la capacité, les utilisateurs peuvent stocker et transporter des quantités encore plus grandes de données facilement. »

Kingston Digital, la filiale du leader mondial des technologies de stockages Kingston Technology Company, mettra sur le marché les clés de 1TB et 2TB en février. Le produit bénéficie d’une garantie de 5 ans et d’un support technique gratuit.