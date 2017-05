Sauvez votre boîte mail, les arbres et la planète avec Cleanfox ! [sponsorisé]

Les e-mails en chiffres - 90 % des e-mails ne sont jamais ouverts.

- Un mail accompagné d’une pièce jointe de 1 Mo représente une empreinte carbone globale de 19 grammes de Co2.

- 200 000 000 de mails sont envoyés chaque minute dans le monde.

- Les mails sont responsables de plus de 3 800 tonnes d’émission de CO2 par minute.

- Supprimer 30 e-mails revient à économiser la consommation d’une ampoule électrique allumée pendant 24h.

- Les centres de données consomment à eux seuls 10 % de l’électricité en France.

Les newsletters c’est bien, c’est pratique, cela permet d’être tenu informé de tout (et de n’importe quoi), mais on a parfois le clic un peu trop facile. On s’abonne, on s’abonne, on s’abonne… on les lit la première fois, puis de moins en moins et on se retrouve quelques mois plus tard avec une boîte mail obèse, remplie de dizaines voir de centaines de mails que l’on ne lit même plus.

Ces mails inutiles ont un coût bien réel dont on n’a pas toujours conscience : ils consomment de l’énergie inutilement et ont un impact écologique néfaste pour l’environnement.

Ils consomment de l’énergie lorsqu’ils sont expédiés, mais surtout lorsqu’ils sont stockés, parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois, dans les centres de données qui hébergent nos boîtes mail.

Et c’est là que les créateurs de Cleanfox ont souhaité intervenir avec un service gratuit qui permet simplifier et d’automatiser le nettoyage qui s’impose régulièrement. Objectif : vous rendre la vie plus facile tout en agissant concrètement pour l’environnement.

Cleanfox pas à pas

Il suffit pour cela de se rendre sur la plateforme web Cleanfox, depuis un PC ou un Mac peu importe, et choisir quel type de boîte mail vous souhaitez nettoyer : Gmail, Homail, Yahoo, Orange, SFR, Free…

Il faut ensuite se connecter puis attendre une poignée de secondes que Cleanfox effectue un scan de la boîte mail afin de détecter et de recenser les newletters.



Il est alors possible d’avoir une vue d’ensemble de ses abonnements, de leur taux d’ouverture et de leur impact en CO2 avant de décider librement du sort que l’on souhaite leur réserver.



On peut alors :

rester abonné à une newsletter en conservant tous les mails reçus qui la composent ;

rester abonné en supprimant tous les mails reçus jusqu’à ce jour ;

se désabonner purement et simplement et supprimer tout l’historique.