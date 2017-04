La série Cloak & Dagger dévoile sa première bande-annonce

Le tournage Cloak & Dagger ayant débuté en février dernier, la chaîne Freeform nous propose déjà les premières images de la prochaine série Marvel. Une bande-annonce du show vient en effet d'être diffusée, et dévoile les mésaventures que vont devoir vivre ses deux personnages principaux suite à l'acquisition de pouvoirs hors normes.



Freeform, une chaîne du câble détenue par Disney-ABC, est habituée aux séries pour adolescent. On lui doit notamment Pretty Little Liars ou Shadowhunters. C'est elle qui aura la charge de diffuser la prochaine série Marvel Entertainment, et comme vous vous en doutez, il y sera question de personnages doués de capacités surhumaines. Cloak & Dagger mettra en scène Tandy Bowen (Olivia Holt) et Tyrone Johnson (Aubrey Joseph), deux adolescents qui, en pleine romance, acquièrent du jour au lendemain des super-pouvoirs. L'une est capable de matérialiser des jets de lumière, tandis que l'autre peut se téléporter et transporter d'autres personnes avec lui.



Dans les comics, les personnages de Cloak & Dagger (la Cape et l'Epée en français) évoluent tantôt dans l'univers de Spider-Man, tantôt dans celui des X-Men. Dans la série TV, il ne devrait y avoir aucun rapport avec les séries et sagas cinématographiques en cours. Mais y verra-t-on d'autres super-héros et super-vilains ? Il faudra prendre son mal en patience pour en apprendre davantage sur cette nouvelle série, puisque sa diffusion n'est pas prévue avant 2018.

