Zelda : et si c'était encore mieux en Cluedo ?

Monopoly Skryrim, Gardiens de la galaxie ou Transformers. Les fans de jeux vidéo et de cinéma ont eu droit à de nombreuses déclinaisons en jeu de plateau ces dernières années. Maintenant, c’est un autre jeu de société qui épouse cette tendance. Il s’agit de Cluedo dont l’origine remonte à 1949 au Royaume-Uni. S’il était question de résoudre un crime à l’époque, cette version Legend of Zelda : Breath of the Wild aura surtout pour enjeux la survie du royaume d’Hyrule et du reste du monde.

Ganondorf s’est emparé de la Triforce et se prépare à étendre son emprise. Pour l'empêcher d'arriver à ses fins, il faudra trouver le personnage qui pourra lui tenir tête. Mais cela ne suffira pas puisque le joueur devra aussi déterminer l’emplacement du repaire secret de Ganondorf et l’objet qui permettra de le vaincre. Le jeu compte six pions directement inspirés des objets emblématiques de la nouvelle console de Nintendo dont une épée, un boomerang, un marteau et un arc.

Ce jeu de société est déjà disponible en précommande aux États unis à un prix fixé à 44,99 $. La sortie y est programmée pour le 30 juin tandis que les fans européens devront patienter pour l’instant.