Panasonic et Tesla débutent leur projet de panneaux solaires dans l'état de New York

Panasonic Corp investira 245 millions d’euros dans le cadre de son partenariat avec Tesla. Les deux partenaires produiront des panneaux solaires au sein d’une usine de la firme américaine localisée à Buffalo (New York, États-Unis).

Après l’annonce de ce projet en octobre dernier, les deux partenaires apportent plus de précisions sur les termes de leur accord. En plus de son savoir-faire technique, la firme japonaise injectera aussi 245 millions d’euros de financement. De son côté, le constructeur américain s’engage à acheter les produits de la marque nippone et mettra à sa disposition les infrastructures nécessaires. Cette annonce fut bien accueillie par les investisseurs puisque l’action de Tesla a grimpé de 3.5% à 220.75 $ mardi. Si les plans se déroulent comme prévu, la phase de production démarrera l’été prochain et elles espèrent atteindre un gigawatt d’ici 2019.

Panasonic et Tesla renforcent leur collaboration

Rappelons que Panasonic est déjà le fournisseur exclusif de Tesla en matière de batteries. Ses produits équipent ainsi la Model S et la Model X ainsi que la prochaine voiture électrique de masse, la Model 3. La firme américaine se prépare activement à une future augmentation des ventes et améliore sa capacité de production en conséquence. Actuellement, elle construit une usine de 500.000 m2 au Nevada.

