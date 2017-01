Logan : des comics créés pour les besoins du film

Si vous avez vu la nouvelle bande-annonce de Logan, vous n'avez probablement pas manqué cette scène où Wolverine feuillette et se moque des comics le mettant en scène. Mais ce que l'on ignorait, c'est que ces bandes dessinées n'existent pas : elles ont été réalisées pour les besoins du film.



Wolverine ne feuillette pas d'anciens numéros Marvel. Les comics qu'il prend en main, et qui appartiennent visiblement à la jeune Laura Kinney (alias X-23), ont été dessinés et imprimés pour le film. Les dessins sont l’œuvre de Joe Quesada (au dessin) et Dan Panosian (lettrage, encrage). Ce dernier a confirmé avoir travaillé à la fois sur les couvertures des magazines (il en a effectué dix sur douze), mais également sur l'intérieur des BD. On ignore en revanche si ces comics contiennent de véritables histoires, ou s'il s'agit simplement de planches sans réel fil conducteur. Mais nul doute que s'ils sont un jour vendus aux enchères, les collectionneurs de comics vont se les arracher.



Réalisé par James Mangold, le film Logan sortira en France le 1er mars prochain. Il s'agira de la dernière incarnation du mutant griffu par l'acteur Hugh Jackman. Le film se déroule dans un futur proche, dans lequel le Professeur Xavier et Wolverine semble fuir une menace pour l'instant inconnue. Ils recueillent une jeune mutante, qui semble posséder les mêmes capacités que celles du mutant griffu. Qui est-elle et que lui veulent Donald Pierce et son équipe de mercenaires ? Réponse dans quelques semaines...



