Vous pourrez bientôt commander votre plat sur Facebook

Après l’ajout des notifications Instagram et Messenger, l’arrivée de Messenger Day, Facebook prépare une nouvelle fonctionnalité. Le réseau social le plus utilisé au monde permettra bientôt à ses utilisateurs de commander de la nourriture. Facebook veut définitivement éviter que ses utilisateurs ne quittent sa plateforme. Un nouvel outil permettra de commander de la nourriture à domicile ou à emporter tout en restant sur Facebook. La nouvelle fonctionnalité sera disponible à la fois sur la version mobile et le site web.

Pour commander un plat depuis Facebook, il suffira de cliquer une nouvelle icône en forme de hamburger coloré. La liste des restaurants à proximité proposant un service à emporter ou une livraison s’affichera alors. L’utilisateur peut consulter le menu et commander ou consulter la page Facebook du restaurant en premier.



La nouvelle fonctionnalité serait uniquement disponible pour un petit nombre d’utilisateurs pour le moment. On ignore encore à partir de quand Facebook prévoit de déployer son outil à l’ensemble de ses utilisateurs.



