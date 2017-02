Les commandes gestuelles du Pixel arrivent sur le Nexus 5

Grâce à la dernière version d’Android 7.1.2, les utilisateurs de Nexus peuvent eux aussi profiter de cette fonctionnalité via une mise à jour OTA. C’est ce qu’a signalé récemment le site 9to5Google. Le site précise toutefois qu’actuellement, seul le Nexus 5X peut encore en profiter. Les propriétaires d’un Nexus 6P doivent encore attendre quelque temps avant de pouvoir disposer de la fonctionnalité sur leur téléphone.

En revanche, il faut préciser que le Nexus 5X, le Nexus 6P et le Pixel utilisent le même lecteur d’empreintes digitales. Selon le site 9to5Google, le problème réside au niveau du microprogramme qui diffère d’un terminal à un autre et qui complique assez la tâche de Google. En attendant alors l’arrivée de la fonctionnalité sur Nexus 6P, ceux qui utilisent le Nexus 5X peuvent d'ores et déjà activer les commandes gestuelles dans le volet paramètres.

