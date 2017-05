Comment activer le mode foncé sur YouTube

Si vous n’êtes pas encore au courant, YouTube va lancer dans les prochains jours une nouvelle version de son interface. Une des nouvelles fonctionnalités les plus attendues est le mode foncé. Le mode foncé permet de passer à une interface de couleur blanche (couleur habituelle) à une interface de couleur noire qui agresse moins les yeux. Si Google n’a pas encore officiellement déployé le mode foncé sur YouTube, il est quand même possible de l’activer dès maintenant.



Voici donc les étapes à suivre :



1. Dirigez-vous vers le lien suivant : https://www.youtube.com/new





2. Cliquez sur « Try it Now »





3. Cliquez sur l’icône profil situé en haut à droite de l’écran







4. Cliquez sur la section Dark Theme







5. Et enfin activez le Dark Theme





