[Promo] le compact expert Panasonic Lumix DMC-TZ100 à 540 €

Amazon propose cet appareil photo numérique compact aux fonctionnalité avancées pour 540 € (contre 630 € environ ailleurs).



Les deux principaux avantages du Panasonic DMC-TZ100 résident dans l'utilisation d'un grand capteur de 1 pouce (ce qui permet de capter une plus grande luminosité), dont la définition est de 20,1 mégapixels, et dans sa compacité, ce qui facilite grandement son utilisation en déplacement.



Pour le reste, l'appareil possède un objectif 25-250mm (avec un zoom 10x donc) et un écran LCD tactile mesurant 3 pouces (soit 7,62 cm de diagonale) et affichant 1 040 000 pixels. Le tout est complété par un viseur électronique.



Très réactif, le TZ100 s'avère très performant en mode photo. Il sait également capturer des vidéos en Full HD ou en 4K. Précisons enfin que l'appareil est compatible Wi-Fi.







