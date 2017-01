Galaxy Note 7 : les messages d'alerte dans les avions peuvent cesser

Si vous avez voyagé ces derniers mois, vous avez sûrement entendu les compagnies aériennes signaler l’interdiction d’embarquer avec un Galaxy Note 7. La FAA vient tout juste de lever cette obligation. Désormais, les compagnies aériennes américaines ne devront plus émettre d’annonces concernant le smartphone. Elles devraient être suivies par leurs homologues internationales.



La FAA (Federal Aviation Administration) a pris cette décision car elle estime que le public a été suffisamment sensibilisé sur le sujet et que Samsung ainsi que les distributeurs ont pris toutes les mesures possibles. Les compagnies aériennes ne se sont pas encore exprimées. Toutefois, si ces dernières ne sont plus obligées d’avertir leurs passagers, le Galaxy Note 7 reste bien interdit à bord des avions.



Samsung a récemment déclaré avoir réussi à retirer 96% des Galaxy Note 7 en circulation. De plus, les distributeurs du smartphone ont pris des mesures ces derniers mois afin de limiter les fonctionnalités du téléphone et de sa batterie. Enfin, à l’occasion du CES en ce début d’année, Samsung a également déclaré que la compagnie allait bientôt publier un rapport dans lequel seront dressés les résultats de l’enquête.

