Comparatif : plus de 160 cartes graphiques en test

Les fabricants de cartes graphiques possèdent à leur catalogue des produits pour tous les types d'utilisation et surtout tous les portefeuilles possibles. Moins de 150 euros, entre 150 euros et 300 euros ou plus de 300 euros : quel modèle choisir ? Nos collègues de Tom’s Hardware ont mis à jour leur comparatif de cartes graphiques. Pour mieux montrer l'évolution des performances de tous ces GPU, ils ont gardé un ou deux modèles de chaque carte graphique testée, pour un total de 164 cartes. La grande nouveauté, c'est évidemment l'arrivée des dernières générations de GPU AMD Polaris et NVIDIA Pascal, avec les GeForce GTX 1050 et 1070, et les Radeon RX 460 et 470.

>>> Comparatif : 164 cartes graphiques au banc d'essai