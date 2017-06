AirQuadOne : un concept de voiture volante qui fait envie

Le salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris rassemble les professionnels de l’aérospatiale comme Boeing et Airbus. Le consortium britannique, Neva Aeorspace, qui regroupe cinq entreprises européennes, répond également présent.

Neva Aeospace concentre principalement ses activités dans le développement d’avion électrique, de plateforme robotique aérienne et de drone. Il entend marquer l’évènement avec un concept de voiture volante baptisé AirQuadOne. Si le prototype reste encore une idée à développer, il faut dire que le système de propulsion a déjà fait ses preuves sur des drones du consortium. Alimenté par une batterie de 150 kilogrammes, il devrait offrir un temps de vol de 30 minutes avec une vitesse de 80 kilomètres par heure. En d’autres termes, ce véhicule de 353 kg transporte sur une distance de 40 kilomètres après une recharge complète de la batterie et sans nécessiter une piste de décollage.

Face à ses concurrents, le consortium entend creuser l’écart en ce qui concerne la réglementation grâce à des partenariats américains et européens. Car Neva Aeospace n’est pas le seul à présenter une voiture volante. Le projet de taxis volants et autonomes d’Airbus marquera l'évènement tout comme le Kitty Hawk Flyer du cofondateur de Google, Larry Page. Pour rappel, le salon international de l’aéronautique et de l’espace se déroule du 19 au 25 juin 2017.

