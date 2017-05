Des concepts de vaisseaux spatiaux pour les Gardiens de la galaxie

Le second volet des Gardiens de la galaxie est sorti au cinéma, immergeant une fois de plus les fans dans l’univers futuriste de Marvel. D’ailleurs, certaines scènes cachées font référence à des personnages emblématiques des comics.

Le design des vaisseaux spatiaux et de certains éléments du film a été confié à George Hull qui a déjà travaillé sur Star Wars: The Force Awakens et Blade Runner 2049. Il a dévoilé quelques images de la phase de conception. Pour ceux qui n’ont pas regardé Les Gardiens de la Galaxie vol.2, les prochaines lignes contiennent des révélations sur l’Eclector de Yondu et le Milano des héros.

> > > Lire aussi Les Gardiens de la Galaxie vol.2 : la Geek Critique du film co(s)mique de l'année

L’Eclector transporte Yondu Udonta et son clan. Il peut voyager à travers les univers et accueillir d’autres vaisseaux. Alors que le Milano des gardiens de la galaxie a été détruit, ces derniers ont récupéré une partie de l’Eclector et l’ont baptisé le Quadrant. Le designer a partagé des photos de ce vaisseau qui montrent visiblement un contraste avec le Milano, plus petit. George Hull propose également des clichés du Laser Drill reconnaissable avec son extérieur en jaune et ses nombreux lasers.