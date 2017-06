Gagnez une Switch en nettoyant votre boîte mail avec Cleanfox

Du 15 au 28 juin minuit, en partenariat avec Cleanfox , nous vous proposons de gagner une Nintendo Switch. La console étant en rupture de stock un peu partout, voilà un excellent moyen de vous la procurer pour vous-même, ou pour offrir (c'est bientôt la fête des pères, n'oubliez pas).



Pour avoir une chance de remporter la console de Nintendo, rien de plus simple : il vous suffit de consulter la page de Cleanfox, de vous inscrire au service et de l'utiliser pour nettoyer votre boîte mail. Un grand tirage au sort aura lieu et vous laissera une chance de remporter la précieuse console.

Pour info, si vous ne l'avez encore jamais testé, retenez que Cleanfox est un service Web qui se charge de nettoyer votre boîte mail en vous désinscrivant des newsletters indésirables. Totalement gratuit, Cleanfox repère dans les newsletters les liens de désinscription et fait tout le travail à votre place.



Le tirage au sort désignant le grand vainqueur aura lieu le 29 juin prochain. N'hésitez pas à tenter votre chance : c'est gratuit, ça ne prend qu'une ou deux minutes, et il y a une Nintendo Switch à la clé !